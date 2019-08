Uma Floresta Branca para conhecer em Monsanto

Floresta Branca é o nome do projecto concebido pelo gabinete Bruno Câmara Arquitectos, que concretizou o desafio de construir um novo espaço de apoio para o Parque Florestal de Monsanto e reabilitar os seus espaços exteriores. Esta era uma empreitada ambicionada há já algum tempo pelo município, que pretendia requalificar várias áreas deste espaço verde, em Lisboa.

Em 2017, a Junta de Freguesia de Benfica lançou um concurso público para a construção de um espaço de apoio aos visitantes do Parque Florestal de Monsanto, com 900 hectares, criado em 1936 e delimitado em 1979. Mas o trabalho de manutenção e requalificação nunca chegou a ser concluído e agora, ao parque recreativo, centros de actividades, zonas de merendas e circuitos de manutenção junta-se a Floresta Branca.

Com o intuito de desenvolver um “projecto de arquitectura contemporânea, minimalista e ecológica”, Bruno Câmara mostrou grande interesse na construção, cujo principal desafio foi, como explicou ao P3, “integrar a nova estrutura na paisagem florestal de Monsanto”. Concebido com materiais sustentáveis, o projecto partiu da criação de percursos pedonais, limitados por 3411 troncos de madeira, pintados de branco. O espaço principal de restaurante e bar, que abrange uma zona interior e exterior, destaca-se pelas linhas minimalistas e pelas estruturas de madeira, ferro e vidro. Através dos formatos curvilíneos, as áreas exteriores adquirem diferentes funções, desde pequenos auditórios a vários espaços lúdicos. O parque florestal, agora requalificado, “é um espaço de referência em Monsanto”, acredita o arquitecto.