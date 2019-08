Ser Voluntário… na Geração com Futuro

Área Geográfica: Lisboa

Tema: Apoio ao estudo a crianças e jovens

A Geração Com Futuro – Associação de Moradores (GCF), fundada em 2007, é uma associação de cariz social e cultural criada por um grupo de jovens do antigo bairro da Curraleira. Esta associação promove melhorias no bairro da Quinta do Lavrado através da programação educativa, desportiva e cultural bem como a promoção do tecido associativo e o aumento da partilha de experiências e recursos entre organizações.

Em 2019 abre uma nova actividade: a sala de apoio ao estudo financiada pelo programa BipZip 2018 da Câmara Municipal de Lisboa, tendo como parceiro desta actividade, através do apoio de recursos humanos e do apoio logístico, o Clube Intercultural Europeu.

Contactos Email (Natalia Martinez, coordenadora da sala de estudo)

Telefone: 213 140 073

O Clube Intercultural Europeu, enquanto parceiro com experiência no trabalho comunitário com crianças ,será o encarregado de conduzir o trabalho na Quinta do Lavrado e a coordenar pedagogicamente a actividade da sala de estudo, desenvolvendo o trabalho com as crianças e a ligação com os/as encarregados/as de educação e professores/as das escolas, assim como gerindo uma bolsa de voluntários/as e o seu desempenho. Servirá também como reforço do associativismo comunitário local e o trabalho em rede entre bairros.

Qual o impacto da Geração com Futuro?

A sala de apoio ao estudo da Geração com Futuro pretende ajudar estudantes do 1.º ao 3.º ciclo escolar a adquirir competências básicas e acompanhar o ritmo das aulas promovendo a cooperação entre as escolas e as famílias. Os objectivos principais são apoiar as crianças no seu sucesso escolar e envolver encarregados/as de educação na compreensão dos conteúdos e no que a escola espera dos/as alunos/as.

Como posso ajudar?

Acompanhar os trabalhos de casa das crianças motivando para o trabalho autónomo;

Criar uma relação de confiança, baseada na empatia e respeito mútuo;

Analisar de competências, habilidades e potenciais áreas de melhoria da criança;

Ajudar a traçar os objectivos académicos;

Manter uma comunicação contínua com os familiares ou encarregados de educação.

A associação oferece formação inicial para mentores/a de forma a guiar as crianças a encontrar e a desenvolver soluções para questões relacionadas com o seu percurso escolar e sucesso académico.

O que precisam de mim?

O apoio acontecerá todas as tardes durante três horas incluindo as férias do Natal, Carnaval e Páscoa com uma equipa de até três técnicos em sala. A Geração com Futuro facilitará o contacto entre os técnicos da sala de estudo e as famílias e fará de mediador sempre que necessário.