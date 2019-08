Nós, portugueses

Nós, portugueses, estamos envergonhados com as palavras proferidas pelo dirigente sindical Pedro Pardal Henriques a propósito da decisão governamental sobre a greve que se anuncia. É absolutamente lamentável tal atitude por parte daquele senhor e atentatória à paz social na vida de todos os portugueses.

Aconselho que aquele dirigente sindical, aproveitando a realização do Plenário de Trabalhadores Motoristas, apresente a sua demissão, pois a sua contínua actuação não dignifica, em nada, o movimento sindical no nosso país.

José Luís de Oliveira Alves, Lisboa

Pedro Pardal Henriques

Pedro Pardal Henriques já não engana ninguém mas agora quer ensinar aos portugueses o que é uma democracia. A verdade, nua e crua, é que Pedro Pardal Henriques não faz a mínima noção do que é viver em ditadura, senão teria mais cuidado com as palavras que usa. Pedro Pardal Henriques tem a certeza que vai ser desmascarado e que a democracia portuguesa vai continuar forte e à prova de todas as pessoas que, como ele, só querem protagonismo e o caos, mas temos que lhe afirmar que ainda não será desta que conseguirá os seus objectivos.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Dívida pública

Portugal é um dos países mais velhos da Europa e é também um país com enorme potencial humano no que diz respeito à capacidade de realização do seu povo, quando confrontado com desafios que importa ultrapassar, mas também situações onde a resolução dos problemas, vá-se lá saber porquê, tem para os governantes uma importância relativa.

Os feitos num país como Portugal, pelas melhores e pelas piores razões, podem deixar marcas que se reflectem na vida dos cidadãos, e que podem ou não ser um entrave à evolução positiva das condições de vida dos mesmos e do próprio país, pelo que não se compreende que um país com uma dimensão reduzida continue com uma dívida pública cuja tendência é para aumentar e onde não se perspectivam indícios de redução da mesma.

Se a dívida pública decorre da incapacidade dos órgãos governamentais em controlar a despesa e a receita, mas ao mesmo tempo existe, segundo os nossos governantes, uma almofada financeira que terá como finalidade fazer face a uma eventual crise, seria talvez a altura indicada para, de uma forma gradual, propiciar aos cidadãos uma recompensa traduzida num melhor nível de vida, onde estes produzem para uma economia mais saudável e onde os governos possam transformar Portugal num país mais moderno.

Américo Lourenço, Sines

PÚBLICO Errou

No texto “Governo e entidades públicas não cumprem com as suas obrigações perante a Assembleia”, publicado no dia 4 de Agosto, afirmava-se que os planos de actividades anuais da Entidade Reguladora da Saúde tinham chegado fora do prazo ao Parlamento. O que aconteceu fora do prazo foi a apresentação dos planos, pela ERS, na Comissão de Saúde, que devia ser feita no primeiro trimestre e tem acontecido sempre apenas no segundo, conforme figura no Relatório de informações a prestar à Assembleia da República elaborado pelos serviços parlamentares.