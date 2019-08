Mãe do atirador de El Paso telefonou à polícia duas semanas antes do tiroteio

A mãe do atirador que matou 22 pessoas na cidade norte-americana de El Paso, no último sábado, telefonou para a polícia semanas antes do tiroteio, mostrando-se preocupada com o facto de o seu filho ter uma arma “do tipo AK”, avança a CNN.

Segundo a polícia da cidade de Allen, no Texas, a chamada foi atendida por uma funcionária responsável por esclarecer questões de segurança pública, e que não faz parte do corpo de polícia.

No telefonema, a mãe de Patrick Crusius, de 21 anos, disse que o seu filho tinha comprado uma arma “do tipo AK” e que não tinha nem treino, nem maturidade intelectual ou emocional para usá-la.

Durante a chamada, a funcionária perguntou duas vezes se o jovem tinha tendências suicidas, ou se tinha ameaçado alguém, ao que a mãe do suspeito respondeu de forma negativa.

A funcionária disse então que o jovem tinha idade legal para comprar uma arma daquele tipo.

“Não estávamos a falar de um rapaz com um comportamento volátil, explosivo ou errático”, disse à CNN um dos advogados da mãe, Chris Ayres.

Durante a chamada, a mãe nunca se identificou, nem identificou o seu filho.

Patrick Crusius, de 21 anos, publicou um manifesto anti-imigração no site 8chan pouco antes de entrar numa loja da cadeia Walmart, em El Paso, e disparar contra clientes e funcionários.

Está detido numa prisão na cidade do estado do Texas, na fronteira com o México, e o Ministério Público vai pedir que seja condenado à pena de morte.

Para além do assassínio de 22 pessoas, Crusius pode também vir a ser acusado de um crime de ódio.