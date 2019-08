Homem armado detido numa loja Walmart no estado do Missouri

Um homem vestido com um colete à prova de balas e armado com várias armas, incluindo uma espingarda carregada com 100 munições, foi detido, na tarde de quinta-feira, perto de uma loja da cadeia Walmart em Springfield, no estado norte-americano do Missouri.

O caso acontece numa semana marcada por dois tiroteios, um na cidade de El Paso, no Texas, e outro em Dayton, no estado do Ohio, que fizeram um total de 31 mortos. O tiroteio em El Paso teve lugar numa loja da cadeia Walmart.

Ainda não são conhecidas as motivações do suspeito no caso no Missouri, na quinta-feira. Sabe-se apenas que não foram disparados tiros e que a polícia está ainda a investigar o caso.

“Um homem branco armado, na casa dos 20 anos de idade, foi detido por um bombeiro fora de serviço que também estava armado”, disse a polícia local.

No estado do Missouri é legal transportar armas de fogo na rua, apesar de haver algumas restrições para criminosos condenados, por exemplo.