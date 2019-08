Grande “apagão” no Reino Unido afecta transportes públicos e aeroportos

Uma falha no fornecimento de electricidade no Reino Unido está afectar as redes de transporte públicos, os aeroportos e a circulação rodoviária em várias regiões do país. Segundo a BBC, vários fornecedores de energia afirmam que um “grande acidente” afectou o fornecimento de electricidade.

A UK Power Networks, fornecedora de electricidade que cobre o sudeste e leste da Inglaterra e Londres, afirma que o “apagão” se deveu a uma falha na rede nacional (National Grid).

Há registos de atrasos e cancelamentos de comboios e voos ​​por todo o país, enquanto a cidade de Londres está a ser mais afectada pela falha nos semáforos que está a causar congestionamento em várias zonas da capital britânica.

Vários passageiros do aeroporto de Newcastle, localizado na cidade de Woolsington, afirmam que a energia foi cortada durante cerca de 15 minutos, mas os aeroportos de Heathrow, Gatwick e Luton, estruturas aeroportuárias que servem a cidade de Londres, dizem não ter sido afectados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Algumas das grandes fornecedoras de energia do país, como a UK Power Networks e a Western Power Distribution, dizem já estar a trabalhar para resolver o problema e esperam repor a destruição de energia assim que possível.

A Network Rail, proprietária e gerente de grande parte da rede ferroviária da Grã-Bretanha, já avisou os passageiros que pretendam deslocar-se de comboio para esperarem atrasos nas partidas dos comboios. No pico da hora de ponta da estação ferroviária de King's Cross, em Londres, e a uma sexta-feira, todos os comboios foram cancelados e foi pedido aos passageiros que abandonassem o local.