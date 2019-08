Administração Trump dá luz verde à utilização de “bombas de cianeto” para matar animais selvagens

A administração Trump voltou a autorizar que os oficiais do governo utilizem dispositivos apelidados pelas organizações de defesa dos animais de “bombas de cianeto” para matar coiotes, raposas e outros animais selvagens que habitem no território dos Estados Unidos da América.

As armadilhas, cujo nome oficial é M-44, são “bombas” preenchidas com cianeto de sódio (um composto que produz um gás altamente tóxico) e accionadas por uma mola que projecta a solução no focinho dos animais.

As M-44 são “escondidas” pelos serviços florestais norte-americanos em regiões frequentadas por animais selvagens. Esta agência federal do Departamento de Agricultura dos EUA (Wildlife Services) é responsável por matar um número considerável de animais selvagens todos os anos, com o objectivo de beneficiar agricultores e criadores de gado cujo sustento esteja a ser prejudicado pelos animais que comem as colheitas ou matam outros animais.

Foto Exemplo de um dispositivo M-44 Center for Biological Diversity

Em 2018, por exemplo, a agência afirmou que os seus agentes tinham matado mais de 1,5 milhões de animais, nomeadamente castores, ursos, lobos, patos e corujas, sendo que 6500 destes foram mortos através das armadilhas M-44.

A contestação ao uso destes dispositivos já provocou a suspensão da técnica, mas esta terça-feira, depois de completar a primeira fase de uma nova análise ao método, a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA, na sigla inglesa) anunciou a permissão para o uso continuado de cianeto de sódio em M-44s em todo o país.

No documento que expõe esta nova avaliação, a EPA concluiu que os dispositivos M-44 beneficiam os produtores de ovinos, caprinos e bovinos e que, na ausência destes dispositivos, “os produtores teria custos mais elevados e/ou perderiam grande parte do seu gado”.

“A agência não conseguiu quantificar os impactos ou estimar o número de negócios que podem ser impactados pela retirada de ferramentas como as M-44, mas dada a natureza competitiva da indústria em questão, a agência determinou que era possível que a não utilização destes dispositivos pudesse levar à falência dos negócios de alguns produtores individuais”, lê-se no documento disponibilizado pela EPA.

Este tipo de armadilha é cada vez mais criticada pela população e por grupos de protecção animal, uma vez que recorre a um veneno poderoso e já causou a morte, ainda que acidental, de espécies ameaçadas ou em vias extinção, de animais domésticos e causou danos graves em seres humanos.

Segundo o relato do The Guardian, em 2017, um adolescente estava a passear com seu cão numa zona de floresta atrás de sua casa, no estado norte-americano de Idaho, quando o animal accionou uma armadilha de cianeto que lançou uma nuvem venenosa para o ar. O cão morreu no local e o jovem foi transportado de urgência para o hospital — onde conseguiu recuperar. Os pais do adolescente acabaram por processar os serviços florestais.

Estes e outros casos levaram a que a utilização deste tipo de dispositivos não fosse autorizada durante algum tempo, ordem agora revogada pela decisão da EPA. Embora a agência tenha uma visão diferente dos diversos grupos de protecção de animais que protestaram a decisão mesmo antes de esta ter sido anunciada, e EPA impôs novas restrições ao uso de M-44. Entre outras medidas, a agência proíbe que os dispositivos sejam colocados num raio interior a 30 metros de qualquer estradas ou caminho público, bem como de habitações ou outros edifícios frequentados por cidadãos norte-americanos.