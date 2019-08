Viaduto da Infante Santo: dois choques frontais numa semana

Dois automóveis chocaram frontalmente esta sexta-feira no viaduto da Av. Infante Santo, em Lisboa. Do acidente não resultaram feridos, mas a circulação de veículos esteve condicionada por algum tempo durante a manhã. Foi o segundo choque frontal neste viaduto esta semana.

Os acidentes neste local ocorrem com alguma frequência e nem sempre têm um desfecho tão positivo para automobilistas e motociclistas. No espaço de quatro anos, entre 2014 e 2017, houve 18 acidentes no viaduto que resultaram em ferimentos. Este número diz apenas respeito aos sinistros que implicaram a presença da PSP e de uma ambulância, ficando por contabilizar as restantes ocorrências.

Estes choques frontais acontecem porque há automobilistas que percorrem o viaduto em contramão, não se apercebendo de que existem dois sentidos de trânsito. Quando se vem no sentido Belém/Alcântara pela Av. Brasília, que tem duas faixas, a estrada bifurca junto ao edifício da Investigação Criminal da PSP e os condutores têm de optar se querem continuar a circular junto ao rio ou se querem subir para a Av. Infante Santo.

Apesar de haver um traço contínuo a demarcar as faixas, só já no viaduto é que estão assinaladas no chão as setas com os sentidos de trânsito, assim como o correspondente sinal de perigo – que está meio ocultado por um semáforo. Como o viaduto descreve uma curva, a visibilidade é limitada e, se algum veículo vier em contramão, os condutores podem aperceber-se demasiado tarde.

O assunto não é desconhecido da câmara de Lisboa. No portal Na Minha Rua, usado pelos lisboetas para fazer queixas ou alertas aos serviços municipais, há pelo menos quatro chamadas de atenção. “No espaço de uma semana assisti, por duas vezes, a carros a circular em contramão por não perceberem que o viaduto tem dois sentidos”, lê-se numa das ocorrências, criada em 2018. Noutra, também de 2018, um munícipe escreve: “Uma via muito perigosa, esta.” E, de 2019, outro relato: “Utilizo o viaduto diariamente e já apanhei vários sustos com carros a circularem na faixa de rodagem contrária. Ontem aconteceu um choque frontal”. Todas estas ocorrências estão “em análise”, indica o portal.

Há pouco mais de um ano, perante a queixa de uma munícipe através da rede social Twitter, a autarquia disse que o Departamento de Tráfego tinha sido informado. Esta sexta, questionada pelo PÚBLICO, a câmara respondeu que “está previsto que sejam realizados até ao início da semana os trabalhos de reforço de sinalização horizontal” e que “os serviços irão analisar a necessidade de implementação de medidas adicionais”.