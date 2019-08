A I Liga 72 clubes depois

São 86 anos de futebol português ao mais alto nível resumidos em números. Um retrato do que tem sido a vida do principal campeonato nacional. E há muito mais a descobrir além da constatação da hegemonia dos apelidados três “grandes”, por serem os únicos que não falharam nenhuma edição da prova, cuja primeira edição remonta à temporada de 1934/35, ganha pelo FC Porto.

A crescer praticamente desde a sua criação, a I Liga arrancou com oito emblemas, um deles já extinto — o União de Lisboa —, sendo que desses oito apenas cinco competem hoje em dia no principal escalão. No final dos anos 80 do século passado, o número de participantes atingiu o seu máximo e chegou aos 20, tendo, posteriormente, descido para os 18, caído para os 16, e se fixado, de 2015/16 até hoje, novamente nos 18.