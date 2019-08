Neste laboratório de ideias, há espaço para um bar e brunch de partilhas

Tiago Pereira nunca gostou do “óbvio” nem tão-pouco do “cliché”. E é por isso que quando entramos no seu novo espaço, aberto há cerca de um mês na Rua das Janelas Verdes, em Lisboa, vemos de tudo e mais alguma coisa (literalmente).

É que o Unobvious Lab — nome que surgiu deste repúdio pelo que é demasiado explícito ou esperado — é um bar, uma galeria de arte, um coworking (espaço de trabalho partilhado), uma loja de decoração, uma loja de vinhos, uma sala para eventos e a oficina das scooters eléctricas WYZE Mobility.

De acordo com o proprietário, de 41 anos, este “é um lugar onde se vive criatividade e networking e que está sempre em movimento”. Pode parecer uma grande mistura, mas na realidade faz todo sentido — Tiago quer que as pessoas visitem o seu espaço “por quase todos os motivos possíveis”, criando argumentos para que elas “tenham pena de ir-se embora e fiquem com vontade de voltar”.

Andreia Carvalho Andreia Carvalho Fotogaleria Andreia Carvalho

Uma das âncoras daquilo que Tiago Pereira define como “laboratório de ideias”, é o serviço de bar e brunch Con Gusto. É aqui, nas mais variadas cadeiras e mesas que servem o loft e que podem ser adquiridas por qualquer cliente, que comemos “não demasiadamente saudável, mas a tender para o saudável”, diz o empreendedor.

O menu de comidas, concebido pela chef Camila Martins (sendo Nayara Ribeiro a chef executiva do local), apresenta “tendências que estão muito em voga”, revela Tiago, que faz questão de referir que o espaço “não é um restaurante”, ainda que tenha bastante oferta.

Há tostas de fiambre de peru e queijo (5€), abacate com ovo escalfado (7€), salmão fumado com requeijão (8,50€) e queijo de cabra, curgete e pesto de manjericão (7,50€). Há também tapioca de abacate (9€), de queijo, tomate cherry e pesto (9€) e de ovos mexidos com requeijão (9,50€).

Foto Tiago Pereira: “É um lugar onde se vive criatividade e networking e que está sempre em movimento Andreia Carvalho

Para refeições mais leves, há saladas e sopas — couscous marroquino com ratatouille (9€), massa integral com pesto, curgete, tomate cherry e requeijão (10€) e gaspacho (4€), este último muito gabado por Tiago Pereira.

E como o pequeno-almoço é a refeição mais importante, aqui serve-se o dia todo. Propõem-se bowls com frutas, granola caseira e mel (por 6€; ou com uma versão com iogurte por 5€); e ovos mexidos com torradas e um ingrediente à escolha (7€).

O Con Gusto, imbuído da dinâmica de partilha do espaço (de ideias, de veículos...), oferece ainda tapas para dividir. Tem pimentos padrón (6€), guacamole com nachos (7€) e uma tábua de queijos e enchidos (19€). ​​

Para terminar, uma sobremesa: tosta de manteiga de amendoim, banana e mel (6€), panqueca de aveia, banana e canela com mel ou calda de chocolate (6€), bolo de chocolate em glúten (3,50€) ou bolo do dia (3,50€).

Por esta altura, já deve estar com água na boca, mas espere, porque a carta de bebidas também é muito variada. “Temos dois produtores aqui representados: a Sogrape, que tem um portefólio gigantesco, não só próprio, mas com outros produtos que importa, desde todo o tipo de vinhos e espumantes e champanhes até gins, whiskies, tequila”, conta Tiago Pereira. A Quinta do Mondego está também representada: “Tem uns óptimos vinhos do Dão”, completa. Há também cocktails, cervejas, sidras e smoothies, chás biológicos e refrigerantes.

Andreia Carvalho Fotogaleria Andreia Carvalho

O Con Gusto, assim como os restantes conceitos do Unobvious Lab, nasceu a partir da WIZE Mobility — um novo serviço de scooters eléctricas partilhadas. A WIZE começou a materializar-se há cerca de um ano e hoje tem uma frota de 260 veículos que tem vindo a ser distribuída por vários pontos de Lisboa.

Apesar de ser o centro do projecto, a oficina não é a primeira coisa que vemos ao entrar no espaço. O que salta logo à vista é a exposição de quadros coloridos do artista brasileiro Eduardo Eloy, que criou uma colecção de dez peças intitulada Amar Portugal. Outra artista que ali expõe é Rueffa, já conhecida pela sua contribuição para a pop art — a artista plástica é a autora de duas obras: um quadro com Freddie Mercury e outro com Kim Kardashian, em fundo cor-de-rosa, com um colar real.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Além da galeria e da loja de decoração, há ainda um espaço de coworking com 12 lugares que podem ser alugados diariamente (12€), semanalmente (55€) ou mensalmente (150€) e ainda uma sala mais isolada, que pode servir os mais variados propósitos — desde reuniões ou conferências por Skype a jantares mais privados ou até para estar sozinho a ver televisão — e que pode ser alugado à hora (18€) ou ao dia (135€).

A loja de vinhos ainda está em processo de desenvolvimento, apesar de já ser possível comprar as garrafas que se encontram na carta de bebidas do Con Gusto.

Informações Unobvious Lab

Rua das Janelas Verdes, 128 C, Lisboa

Horário: de segunda-feira a sábado, das 9h às 21h (o horário deverá sofrer alterações a partir de Setembro — espera-se que abra por volta das 11h e encerre depois das 23h)

Contacto: 211 913 542

Facebook