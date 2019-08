Sete ideias para sair esta semana

OLHÃO

Marisco com todos

De 9 a 14 de Agosto

Jardim do Pescador Olhanense

A cidade cubista volta a render-se aos encantos dos mariscos e bivalves da Ria Formosa. Com 34 edições, o Festival do Marisco de Olhão promete ementa recheada, com iguarias para todos os gostos: das santolas às sapateiras, passando pelos lavagantes, camarões, lagostas, amêijoas, ostras, cataplanas, açordas ou arrozes. E há animação circense, artesanato, showcookings no Coreto, uma banca de promoção do folar da terra, Kids Club e concertos.

Horário: todos os dias, das 19h30 à 1h30. Concertos às 23h30.

Bilhetes a 7€ e 9€ (dia) e 42€ (passe). Entrada gratuita para crianças até aos seis anos

Foto Feira Medieval de Silves DR

SILVES E BRAGANÇA

Retratos medievais

De 9 a 18 de Agosto

Centro histórico de Silves

De 14 a 17 de Agosto

Castelo de Bragança

Entre os vikings do Reino do Algarve e Fernão Mendes “O Velho” de Bragança, a semana ordena que se volte atrás no tempo, para “reviver” a época medieval a preceito. Na Feira Medieval de Silves, este ano com Xilb e os Vikings a comandar o programa, recriam-se hábitos e costumes do ano de 844, um período marcado por pilhagens, ataques e destruição das terras costeiras. Há animação no castelo, acampamentos, cortejos, manjares medievais, rituais viking (como o casamento ou o sacrifício aos deuses), jogos de guerra (duas sessões diárias, às 20h e às 22h30) e a encenação de um desembarque no rio Arade (todos os dias, às 22h30). Em Bragança, a conversa é outra. Fernão Mendes “O Velho” dá o mote à Festa da História que, durante quatro dias, se instala na cidadela. Com mais de meia centena de mercadores na rua, o retrato de outros tempos vem acompanhado de música, teatro (O Juízo de D. Fernão, dias 15 e 16, às 22h), dança, demonstrações de falcoaria, aulas de esgrima, cortejos, torneios, oficinas e jogos tradicionais.

Horário da Feira Medieval: todos os dias, das 18h à 1h.

Bilhetes a 2€ (dia) e 5€ (passe). Espectáculo no Castelo e Jogos de Guerra: 5€. Banquete: 40€

Horário da Festa da História: quarta, das 18h às 24h; quinta a sábado, das 12h às 24h.

Grátis

Foto DR

VISEU

"A” feira popular

De 8 de Agosto a 15 de Setembro

Campo de Viriato

Aviso ao visitante: no que à tradição de feirar diz respeito, esta será a mãe de todas as feiras populares do país. Contas feitas, são já 627 anos a mostrar o que de melhor a terra tem para oferecer, valendo a alcunha de lenda viva de Viseu. Ao longo dos quase 40 dias da Feira de São Mateus, que segundo a organização ultrapassou o milhão de entradas nas últimas edições, recuperam-se memórias de saberes e sabores numa montra recheada de artesanato, tasquinhas e diversões. Apesar da idade, o certame continua a reinventar-se à medida deste tempo: há espaços renovados, 90 novos stands, uma roda gigante e o primeiro casamento dos Noivos de São Mateus, numa edição marcada também pela sustentabilidade e preocupação ambiental. A aposta num cartaz musical à altura mantém-se, levando ao palco protagonistas como Mariza, Pedro Abrunhosa, Natiruts, Xutos & Pontapés, Richie Campbell, UHF, Paião ou Gipsy Kings.

Horário: todos os dias, das 12h às 2h. Concertos às 22h.

Bilhetes de 3€ a 10€ (dia) e 40€ (passe)

Programa completo disponível aqui.

Foto Jorge Maio

LISBOA

Um Jardim à Noite

Dias 12, 16 e 19 de Agosto

Palácio Fronteira

Pela primeira vez, a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna abre as portas do seu palácio para passeios nocturnos. O convite é para conhecer e desfrutar dos espaços exteriores do edifício setecentista, num percurso de hora e meia guiado pelos jardins, onde se descobrem os azulejos, as esculturas e as histórias que lá habitam. As visitas são orientadas e contextualizadas pela investigadora especialista em iconografia Ana Paula Rebelo Correia, estando disponíveis na versão francesa (dias 12 e 16) e portuguesa (dia 19). As inscrições são limitadas a 30 pessoas pelo que é aconselhada a marcação até às 12h do dia anterior ao passeio.

Horário: às 21h.

Bilhetes a 16€

Informações e inscrições: [email protected] ou 217784599.

Foto Lara Jacinto

PONTE DE LIMA

Vai um petisco?

De 9 a 11 de Agosto

Pavilhão de Feiras e Exposições

Siga a prova, agora com a bússola apontada a Norte. Na vila mais antiga de Portugal, a virtude está à mesa, num almoço fora de horas ou num lanche caprichado, servida pela 13.ª Feira dos Petiscos. Arroz de sarrabulho, bacalhau de cebolada, arroz de lampreia, pataniscas, bolinhos de bacalhau, sardinhas de escabeche, rojões, pernil de porco, chouriço assado em aguardente, feijoada e caldo verde. São várias as opções no cardápio, sempre alinhadas com a cozinha tradicional limiana, e complementadas com o folclore da região.

Horário: sexta, das 20h às 24h; sábado, das 10h às 24h; domingo, das 10h às 22h.

Entrada livre

Foto Dino D'Santiago Andreia Gomes Carvalho

QUARTEIRA

Sou Quarteira

Dias 16 e 17 de Agosto

Passeio das Dunas

O movimento criado por Dino D’Santiago, Inês Oliveira, Miguel Jacinto e Naomi Guerreiro nasceu para mostrar que a cultura urbana também passa por Quarteira. Mais do que praia, turistas e pescadores, a cidade é feita de pessoas que marcaram uma geração e de iniciativas que trazem confiança ao futuro dos mais jovens, com novos palcos e infra-estruturas. Este ano, o festival Sou Quarteira vem servido por nomes como M.D.A., Maskarilha, Allen Halloween, Mishlawi, Mayra Andrade, Plutonio, Branko, Sacik Brow, Fragas, Eva Rap Diva, Kojey Radical, Jimmy P ou Mundo Segundo & Sam The Kid. Paralelamente, espalhada pelas ruas, está uma homenagem aos Heróis de Quarteira, uma mostra fotográfica com 15 retratos de “notáveis” da terra, em grande formato, da autoria de Mike Ghost.

Horário: das 18h às 3h.

Bilhetes a 10€ (dia) e 15€ (passe). Grátis até aos oito anos

Foto Fernando Pendão

VILA REAL

Ao estilo barroco

De 13 a 24 de Agosto

Casa de Mateus

De Pergolesi a Almeida Mota: Portugal e Galiza é o programa escolhido pela Orquestra Barroca de Mateus para a abertura dos XXIX Encontros Internacionais de Música da Casa de Mateus. Com direcção artística de Ricardo Bernardes e orientação pedagógica de António Carrilho, a iniciativa volta a marcar o calendário de Verão do monumento nacional, sempre com o espírito focado na excelência do estudo e do exercício da música antiga e barroca. Na pauta estão cursos, uma Jornada Musicológica, o lançamento de um livro e recitais que juntam professores e alunos em torno de um repertório plural. No lote de convidados estão a soprano María Cristina Kiehr, o cravista Jacques Ogg, o violinista Enrico Gatti, o oboísta Fabio d’Onoffrio e o Ensemble Hotteterre.

Horário: todos os dias (excepto 14, 15, 19 e 21), às 19h. Jornada Musicológica no dia 17, das 15h às 20h.

Grátis (reserva de bilhete através de [email protected])

Foto DR

EXTRA: Cinema

Síndrome de Estocolmo

Apesar do seu tom de comédia, este filme inspira-se num assalto verídico ocorrido na Suécia na década de 1970, cujos desenvolvimentos deram origem ao chamado “síndrome de Estocolmo”, que se define por uma ligação afectiva de uma vítima com o(s) seu(s) captor(es). Assinado por Robert Budreau, conta com Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong como protagonistas. Nos cinemas a partir de 8 de Agosto. Mais em Cinecartaz.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mais ideias para sair? Por aqui Guia do Lazer: espectáculos, festas, feiras, artes e mais