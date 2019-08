easyJet tem novo destino para o Porto: Montpellier

A partir de Dezembro, o Porto tem uma nova rota com a easyJet. Montpellier, no Sul de França, a dois passos do Mediterrâneo, passará a ter duas ligações semanais com a Invicta.

A rota estreia-se a 14 de Dezembro e, segundo informação da companhia, terá bilhetes à venda desde 19 euros. Mas, para promover o lançamento do novo destino, há campanha com a promessa de passagens desde 12,99 euros por trajecto.

Os voos realizam-se às segundas-feiras e sábados, estando disponíveis até finais de Março.

Porto-Montpellier é a sexta nova rota lançada este ano pela empresa em Portugal, depois de ligações do Porto para Málaga, Nice e Bordéus; Faro-Manchester e Lisboa-Manchester.

No total, a easyJet irá operar 66 rotas em Portugal, garante, em comunicado, José Lopes, director da easyJet para Portugal.