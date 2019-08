Moody’s sinaliza possível subida de rating nos próximos meses

A agência de notação financeira Moody’s anunciou esta sexta-feira que passou de “estável” para “positiva” a perspectiva em relação ao rating atribuído a Portugal, no mais recente sinal positivo para a evolução das taxas de juro da dívida pública nacional nos mercados.

Numa nota publicada à noite, a seguir ao fecho dos mercados em Nova Iorque, a Moody’s mantém a classificação Baa3 que atribui desde Outubro de 2018 à dívida portuguesa, mas ao elevar a perspectiva para “positiva”, sinaliza que poderá proceder a uma melhoria no rating durante os próximos meses - provavelmente dentro de seis meses quando se pronunciar novamente sobre Portugal.

Neste momento, a Moody’s é, entre as três maiores agências de rating internacionais – Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch – a que atribui uma classificação mais baixa a Portugal. O rating Baa3 fica apenas um grau acima do nível “lixo”, enquanto as duas outras agências já colocam Portugal dois graus acima de “lixo”.

Se a subida de rating se vier a concretizar, Portugal pode, na lista das notas atribuídas pela Moody’s, ultrapassar a Itália que, em Outubro de 2018, em sentido inverso ao de Portugal, viu o seu rating baixar para Baa3.

Na nota publicada, a Moody’s explica que a subida de perspectiva agora realizada é justificada essencialmente por dois factores. Primeiro, a descida a um ritmo mais acelerado do peso da dívida pública do que o anteriormente estimado, com reduções adicionais previsíveis nos próximos três a quatro anos. “A Moody’s estima agora que o peso da dívida pública caia para [um rácio] abaixo de 110% do PIB em 2022”.

O segundo factor, diz a agência de notação financeira, é a perspectiva de uma melhoria adicional e sustentável do estado de saúde da banca portuguesa. “Enquanto algumas instituições continuam a ter impacto nas finanças públicas, o sistema [financeiro], no seu todo, está a tornar-se mais robusto”, diz a Moody’s. Porque aumentou a sua capacidade de suportar perdas e porque os “non-performing loans” (crédito mal parado), embora se mantenham elevados, continuam a diminuir nos balanços dos bancos​ .

O reforço da expectativa em relação a uma nova subida de rating deverá, como já aconteceu no passado, representar um impacto positivo na evolução das taxas de juro da dívida pública portuguesa. Os ratings atribuídos a Portugal pelas agências internacionais são usados pelos investidores como uma avaliação do risco que correm ao adquirir títulos de dívida pública portuguesa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por isso, é normal que, sempre que Portugal vê o seu rating elevado por alguma das grandes agências, as taxas de juro registem uma pressão descendente. Isso foi principalmente notório quando o que esteve em causa foi a saída de Portugal do nível “lixo”.

Actualmente, as taxas de juro da dívida portuguesa estão a níveis mínimos históricos, aproximando-se mesmo de zero no caso das obrigações a 10 anos. Nas últimas semanas, a perspectiva de novas medidas expansionistas por parte do BCE fez com que a tendência de descida das taxas de juro portuguesas se acentuasse, podendo agora a Moody’s ajudar ainda mais.