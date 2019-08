Metro quer vender terreno em Sete Rios por 30 milhões

O Metropolitano de Lisboa tem planos para vender, por 30,2 milhões de euros, seis hectares de terreno que possui em Sete Rios, noticia o Jornal de Negócios.

É isso que está previsto no plano de actividades e orçamento agora divulgado. É em Sete Rios que está localizado o antigo parque de materiais e oficinas. Ao Jornal de Negócios, a empresa explicou estar a desenvolver contactos com entidades licenciadoras para determinar o potencial de rentabilidade deste e de outros imóveis que já não se revelam necessários. Os 30,2 milhões permitiriam à transportadora obter um resultado líquido positivo de 9,8 milhões no ano que vem.

Ainda de acordo com o plano de actividades, o Metropolitano quer remodelar as estações do Areeiro e de Arroios. Esta última encontra-se de resto fechada para obras e só tem reabertura prevista para final de 2020 ou início de 2021. A renovação do sistema de bilhética e das máquinas de venda de títulos de transporte está igualmente prevista para o próximo triénio, bem como a modernização dos sistemas de segurança. O reforço do quadro de pessoal é outra prioridade, diz o Jornal de Negócios, havendo já autorização nesse sentido por parte do Ministério do Ambiente.

O objectivo é contratar mais cerca de uma centena de trabalhadores. Nesse capítulo, a admissão de mais 60 agentes de tráfego é considerada “essencial para repor a capacidade de resposta das vendas à procura actual, bem como a recuperação dos níveis de qualidade de atendimento”.

O Metropolitano de Lisboa estima que transportará este ano mais seis milhões de passageiros do que em 2018.