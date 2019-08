Sérgio Conceição só espera conquistar títulos

Depois de ter conquistado importante vitória em Krasnodar, na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição assumiu pelo terceiro ano consecutivo ao comando do FC Porto que o jogo de Barcelos, o primeiro da Liga 2019-20, tem que ser encarado com a mesma sede de títulos de sempre.

“O que espero?... ganhar títulos! Quem está num clube que luta por títulos só pode pensar desta forma”, vincou, confiante no habitual apoio do universo portista.

“Conto que se repita o que aconteceu nos últimos dois anos, em que houve grande sintonia e empatia entre a equipa e os adeptos. Tenho, aliás, toda a confiança de que é isso que vai suceder”, declarou, evitando comentar as palavras elogiosas de Bruno Lage.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A que horas foi a conferência? Estava a treinar e ainda não li nada”, reagiu, admitindo poder voltar ao tema mais tarde.

Sobre o Gil Vicente, clube que regressa à elite com um plantel completamente novo, Conceição limitou-se a referir o peso do clube de Barcelos no escalão maior e a capacidade de este adversário colocar problemas ao FC Porto.

“Os campeonatos começam com zero pontos. Por isso, é importantíssimo começar com uma vitória, rumo ao nosso grande objectivo. Como é óbvio, esperamos dificuldades, que estão identificadas. Preparámo-nos sem mudar muito a identidade”.