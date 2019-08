Mónaco perde na abertura da Liga francesa

A Ligue 1 começou da pior maneira para o Mónaco, que perdeu nesta sexta-feira em casa com o Olympique Lyon por 0-3. Foi um mau jogo de estreia para a formação orientada por Leonardo Jardim, que ficou a jogar em inferioridade numérica ainda durante a primeira parte e nunca teve argumentos para contrariar a superioridade visitante, que tinha um treinador estreante no banco, o antigo internacional brasileiro Sylvinho. Foi um duelo com forte sabor português do qual saiu vencedor o guarda-redes Anthony Lopes face a Rony Lopes e Gelson Martins, sendo que Gil Dias não saiu do banco dos monegascos.

Não demorou muito para o Lyon se colocar em vantagem. Logo aos 5’, na sequência de um canto de Traoré, Moussa Dembelé elevou-se entre os centrais do Mónaco e cabeceou para o fundo da baliza de Lecomte.

O Mónaco não teve grande capacidade de reacção ao golo madrugador e ficou ainda mais limitado à passagem da meia-hora, com a expulsão de Cesc Fàbregas após uma falta muito feia sobre Dubois – o árbitro começou por mostrar amarelo ao espanhol, mas mudou para cartão vermelho após ser aconselhado pelo videoárbitro (VAR) a ver as imagens do lance.

Pouco depois da expulsão de Fàbregas, o Lyon aumentou a sua vantagem aos 36’, através de um remate colocado do holandês Memphis Depay.

Numa segunda parte mais de gestão que de outra coisa, a formação visitante ainda marcou mais um, aos 80’, por Tousart.