Bruno Lage volta a falar de Bruno Fernandes

“Bruno Fernandes torna o Sporting mais forte”. A ideia é de Bruno Lage, treinador do Benfica, que, nesta sexta-feira, previu ainda um FC Porto “a fazer uma equipa competitiva” para este ano.

Na antevisão do jogo de estreia na I Liga 2019/20, frente ao Paços de Ferreira, marcado para este sábado, o técnico “encarnado” deixou um desejo para o arranque do campeonato. “A nossa previsão e ambição é dar continuidade ao que fizemos na pré-época e aproximarmo-nos, rapidamente, da imagem, qualidade e jogo colectivo da época passada”, começou por dizer.

E prosseguiu com um alerta: “Temos de ter uma entrada forte [na Liga], porque sentimos que podemos “dar de avanço” e depois recuperar, como no ano passado, é um pensamento errado. Temos de entrar em cada jogo como no jogo da Supertaça, tendo a noção de que todos querem vencer o campeão e de que vamos ter de conviver com isso”.

Em relação ao que espera da “maratona” do campeonato, Lage deixou elogios a vários jogadores, entre os quais Vlachodimos, Gabriel, Seferovic, Raúl De Tomás, Samaris, Fejsa, Taarabt, Zivkovic, Cervi, Pizzi e Chiquinho, e sentenciou que o segredo para mais uma época de conquistas é a união.

“Temos de ser uma grande equipa, com grandes homens, todos disponíveis para ajudar e todos têm de perceber que precisam de concorrência para poderem evoluir”, concluiu Lage.

Paços quer retardar o golo do Benfica

Já Filipe Rocha, treinador do Paços de Ferreira, está interessado em “entrar bem” na I Liga, procurando enervar o Benfica, na Luz, e “retardar ao máximo” o golo dos campeões nacionais.

Também na antevisão ao jogo deste sábado, disse “olhar de forma positiva” para a visita ao Benfica: “Defrontar o campeão nacional, e em sua casa, é um trabalho mais difícil, mas o jogo também vai servir para percebermos em que ponto está a equipa e o que é preciso afinar, em termos de opções e qualidade do jogo”, sublinhou.

Sobre a estratégia para o jogo na Luz, Filipe Rocha, nome pelo qual faz questão de ser tratado o treinador que também é conhecido por “Filó”, disse estar convencido de que “o Benfica vai querer pressionar alto”, assegurando que a equipa pacense “treinou e preparou-se para isso durante a semana”, para “evitar ser uma equipa encolhida”.

O Benfica, campeão nacional, recebe o Paços de Ferreira, que na última temporada venceu a II Liga, em jogo da primeira jornada da I Liga, marcado para as 21h30 de sábado, no Estádio da Luz.