Ana Catarina Nogueira de novo nas meias-finais de um WPT

Do outro lado estava uma das melhores duplas mundiais, formada pela espanhola Majo Sánchez Alayeto (n.º 4 do WPT) e a argentina Delfina Brea (n.º 11), mas Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría confirmaram o excelente momento que atravessam e, pela terceira vez em 2019, vão disputar as meias-finais de um torneio do World Padel Tour (WPT).

Após afastarem sem grandes dificuldades duas duplas que vinham do qualifying do Mijas Open 2019, Ana Catarina Nogueira (n.º16) e Paula Josemaría (n.º 19) tinham um teste duro pela frente, mas no reencontro da jogadora do Porto com a sua antiga parceira (Delfina Brea), o primeiro set confirmou que a dupla luso-espanhola podia contrariar o favoritismo das adversárias: vitória de Nogueira e Josemaría, por 6-4.

No início do segundo set, o duelo continuou a correr bem para a portuguesa, que chegou a estar a vencer por 4-2 com o serviço a seu favor, mas Alayeto e Brea não se deram por vencidas e, com quatro jogos consecutivos ganhos, triunfaram por 6-4.

A reviravolta parecia favorecer a n.º 4 e n.º 11 do WPT para o terceiro e decisivo set, mas após alguma dificuldade no jogo inicial, onde Alayeto e Brea tiveram quase a fazer o break, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría conseguiram voltar ao melhor nível e quebraram o serviço às rivais.

Porém, quando a dupla Nogueira/Josemaría vencia por 3-1, a espanhola Majo Sánchez Alayeto viu-se obrigada a desistir devido a cãibras (o jogo foi disputado sob muito calor no sul de Espanha), facilitando o apuramento das jogadoras do Porto e de Moraleja.

Garantida a terceira presença em 2019 numa meia-final do WPT, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría terão na manhã de sábado pela frente a dupla em melhor forma nos últimos meses no circuito: as espanholas Marta Marreno (nº 1) e Marta Ortega (n.º), que marcaram presença na final dos últimos cinco torneios, tendo vencido três deles.