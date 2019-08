O punk disse às mulheres: tu podes fazer isto. E o rock mudou

“Some people think little girls should be seen and not heard/ But I say.../ Oh bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4!”. Quando Vivien Goldman ouviu pela primeira vez Poly Styrene, a vocalista dos X-Ray Spex, gritar “Oh bondage, up yours!” teve uma revelação. O alvo daquele grito, que teria como companhia guitarra furiosa e saxofone libertário segundos depois, “era o patriarcado”, escreve em Revenge of the She-Punks: A Feminist Music History from Poly Styrene to Pussy Riot. “Styrene era uma aparição de libertação sem precedentes. Ela estava a gritar que eu podia fazer parte de uma comunidade de raparigas musicais criativas.”

