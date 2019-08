A pior ideia da moda? As leggings leopardo em néon, acusa Anna Wintour

A editora-chefe da edição norte-americana da revista Vogue, uma das mais conceituadas publicações de moda do mundo, é estrela, desde o início de 2019, da série de vídeos Go Ask Anna, onde responde às perguntas de anónimos: desde o que vestir e comprar até quem são as suas modelos favoritas — sempre com a sua característica frontalidade, ainda que o tom nunca deixe de ser diplomático.

Mas, no último episódio, no lugar das perguntas de anónimos, Anna Wintour responde às questões que “mantinham acordada há anos” a não menos conhecida Taylor Swift. E, inquirida sobre “qual a tendência dos últimos tempos” que ela desejava “nunca ter existido”, Anna Wintour não hesita: “Estive recentemente em Paris, para os desfiles de alta-costura e, definitivamente, vi demasiadas leggings néon com padrão de leopardo — algo que não quero mesmo voltar a ver.”

Sempre no tom informal com que habituou os seguidores dos vídeos, a editora da Vogue diz ainda que se tivesse de ser um personagem do musical Cats, o filme de Tom Hooper, cujo elenco integra Swift e que tem estreia prevista para o fim do ano, seria Gus (a quem Ian McKellen dá vida); ou que se tivesse de escolher entre passar o resto da vida num farol e numa casa-barco, escolheria o primeiro.

Há ainda uma boa dica para quem quiser elogiar ou insultar a mulher-forte da moda: “espírito generoso”, é o melhor que pode dizer a alguém; “desrespeitoso”, o pior.