Fred Martins & Jaques Morelenbaum ao vivo no auditório do PÚBLICO

O pretexto é um tributo à bossa nova e às canções de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, que muitos conhecerão das históricas interpretações de João Gilberto. Mas não é apenas mais um tributo, dos vários que têm honrado o género. Este, junta nada menos do que o violoncelista Jaques Morelenbaum, figura incontornável no panorama da música brasileira e mundial, e o cantor e violonista Fred Martins, cujo sétimo CD, Para Além do Muro do Meu Quintal (2016) obteve as melhores referências da crítica.

Neste tributo à bossa nova, Fred e Jaques são um duo cujo superlativo talento se junta ao seu amor à música. O seu encontro em Portugal passa por um espectáculo em Sintra, no Jardim da Vigia (dia 10, às 18h), antecedido de uma apresentação no Espaço Rua das Pretas, ao Príncipe Real, em Lisboa (dia 9, às 21h30).