Poucos no ensino superior esperavam que o número de candidatos para o próximo ano lectivo aumentasse. Os dados da demografia e os resultados do ensino secundário faziam antecipar uma estagnação na procura. A realidade revelou-se, porém, diferente, mostram os dados divulgados esta quarta-feira: há um aumento de 3,4% no número de estudantes que quer fazer um curso e o total de candidatos que supera o de vagas disponíveis. Terão as famílias voltado a acreditar no ensino superior?

