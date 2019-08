Nevoeiro causa atrasos nos aeroportos de Lisboa e Porto

O nevoeiro está esta quinta-feira a afectar a operação aérea em Lisboa e no Porto, causando atrasos em alguns voos, segundo a ANA e a TAP.

“As condições meteorológicas de visibilidade muito reduzidas observadas esta manhã no aeroporto de Lisboa obrigaram, por razões de segurança, a um maior espaçamento do aviões no espaço aéreo, criando constrangimentos operacionais e atrasos nos voos”, disse à Lusa fonte oficial da ANA - Aeroportos de Portugal.

No entanto, ressalva a mesma fonte, “a evolução positiva da situação meteorológica” vai permitir “a recuperação progressiva da normalidade nas operações”.

Também a companhia aérea TAP alertou, na sua página na rede social Facebook, para os atrasos nos aeroportos de Lisboa e Porto que, “devido ao forte nevoeiro”, poderão existir ao longo do dia de hoje, adiantando que alguns voos poderão ser “desviados para outros aeroportos nacionais”.