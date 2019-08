Mãe de bebé que morreu no Amadora-Sintra já tinha estado internada em Faro há um mês

A morte de um bebé no hospital Amadora-Sintra, depois de a mãe ter sido transferida do Hospital de Faro, ocorreu três horas depois de ter sido realizado o parto por cesariana, indicou ao PÚBLICO uma fonte daquela unidade hospitalar. “A mãe chegou às 22h do dia 2 de Agosto, transferida do Hospital de Faro, tendo a cesariana sido realizada às 9h do dia 3. A morte do bebé foi declarada três horas depois”, precisou.

Continuar a ler