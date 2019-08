Transmissão ao vivo: Sensible Soccers no Neopop

Por estes dias, o Neopop já se espraia em Viana do Castelo com a mesma missão de sempre: "reunir os melhores artistas de música electrónica num evento ao ar livre com um conceito e visão que não seja o do clubbing", como apontava esta quarta-feira ao PÚBLICO o criador e organizador do festival, Gustavo Pereira. Os portugueses Sensible Soccers não faltam à chamada e estão esta quinta-feira, das 20h às 21h, a transformar o Forte Santiago da Barra numa discoteca cósmica, feita de desvios vanguardistas em tapetes electrónicos aos saudosos anos 1980, altura em que os sintetizadores não tinham medo de serem quem são. Levam Aurora, o mais recente álbum, e muito gingar de ancas. Já que não estamos lá, trazemo-los cá. Cortesia da NeopopTV. Stay tuned. E vem até aqui às 20h.