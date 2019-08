Esta ponte liga a realidade às lendas de um castelo na Cornualha

Há uma ponte pedonal a ligar as ruínas do Castelo de Tintagel, separadas por um abismo numa ravina na costa da Cornualha, em Inglaterra. Até à construção da nova ligação, o caminho desde a metade continental do castelo, datado do século XIII e marcado pela lenda do Rei Artur, até à outra metade, assente num promontório, era feito por uma escadaria íngreme, com quase 150 degraus. Na Idade Média, chegou a existir uma ponte que terá desaparecido algures entre os séculos XIV e XVII.

Não é possível visitar o local, histórico, desde Outubro de 2018, quando a ponte — projectada pelo gabinete de arquitectura William Matthews e orçamentada em quase 5,5 milhões de euros — começou a ser construída. "Em vez de introduzirmos um terceiro elemento que se alonga de um lado ao outro, propusemos construir duas consolas que quase se tocam no meio", lê-se, no site do jovem atelier londrino. Entre os dois tabuleiros de metal, fica um espaço vazio de quatro centímetros. "Representa a transição entre o continente e a ilha, o presente e o passado, o conhecido e o desconhecido, realidade e lenda: todas as coisas que tornam Tintagel tão especial e fascinante." O castelo volta a estar aberto a visitas a 11 de Agosto, domingo.