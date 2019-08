Dia Mundial do Gato: mostra-nos o gato que ajudaste a salvar

É no Verão, tempo para férias, que o abandono de animais atinge o seu pico. Mas muitas são as histórias de esperança que chegam depois de verdadeiros relatos de horror. São esses finais felizes que, desta vez, queremos conhecer. A propósito do Dia Mundial do Gato, 8 de Agosto, queremos conhecer o animal de companhia que ajudaste a salvar — e assim, quem sabe, inspirar outros a celebrá-los. Envia uma fotografia do teu felino para [email protected] e conta-nos, em poucas linhas, onde e como se encontraram. Também já o levas de férias? Iremos publicar alguns dos contributos nesta fotogaleria até sexta-feira, 9 de Agosto.