Zeca Afonso

Li o artigo de Jorge Barreto Xavier e fiquei positivamente surpreendido. Não sei se Jorge Barreto Xavier, ex-secretário de Estado da Cultura de Passos Coelho, foi sincero no que escreveu, sei sim que estou de acordo com ele. Comungo com ele a necessidade de preservar todos o espólio cultural que o Zeca nos deixou. Não compreendi ainda as reservas da ministra da Cultura relativamente a este assunto, depois de o Parlamento, por proposta do PCP, aprovar uma resolução que recomenda a classificação da obra de Zeca Afonso como de interesse nacional. O povo português, que tão intensamente viveu/vive com a obra do Zeca, merece que esta tenha um tratamento especial.

Mário Pires Miguel, Reboleira

Contratos ilegíveis

A maior parte dos cidadãos não consegue compreender ou ler os contratos relativos aos mais diversos serviços que subscrevem. Um estudo recente concluiu que apenas um em cada mil consumidores de produtos de retalho lê atentadamente os documentos de compra dos artigos, o que se deve fundamentalmente ao tipo de linguagem utilizada, bastante complexa, e ao reduzido tamanho de letra aplicado na maioria das cláusulas. Auscultando os cidadãos, compreende-se que apenas 10% são capazes de responder correctamente a perguntas sobre os contratos de compra de serviços ou produtos.

Assim sendo, não é de surpreender o exponencial aumento das queixas contra as principais empresas de energia, telecomunicações e outros serviços, por questões associadas à relação contratual entre as partes. O Governo deveria procurar minimizar as assimetrias de informação procurando desenhar documentos de linguagem acessível, curtos, de forma a assegurar e proteger os cidadãos.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

Ganhar milhões com a doença

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Como é possível um medicamento custar dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros)? O caso recente da bebé Matilde, com uma doença rara, trouxe esta realidade brutal de um medicamento para tratamento de uma doença, exclusivamente disponível nos EUA, só poder ser adquirido por milionários. Nos mesmos EUA onde um frasco de insulina para tratamento de diabetes passou a custar 1000 dólares, quando no seu vizinho Canadá custa dez dólares (cem vezes menos), o que provoca que filas de automóveis de doentes americanos atravessem a fronteira para adquirir o medicamento de que necessitam, conforme noticiou recentemente o Washington Post.

Existe uma tendência, pelos vistos imparável, de aumento desumano do preço de medicamentos nos EUA, muitos essenciais para tratamento de doenças graves, crónicas ou que acompanham a quimioterapia. Como exemplo, refere-se que entre 2012 e 2016 duplicaram os preços de medicamentos para a diabetes tipo 1. Outro exemplo é o de um medicamento para tratar tumores cerebrais (Lomustina), que custava 50 dólares em 2013 e passou a custar 780 dólares (mais 1500%). Nos EUA, o serviço de saúde não é público, é um negócio privado, deixando os americanos doentes por sua conta e risco. (…) O capitalismo não se preocupa com a saúde das pessoas, mas em ganhar milhões com a doença.

Ernesto Silva, Vila Nova de Gaia