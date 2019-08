Carlos Lopes: “Os africanos têm de aproveitar a obsessão europeia com a migração”

Encerrou há três anos a sua carreira na ONU por vontade própria, depois de ter sido “braço-direito” do então secretário-geral Kofi Annan e de exercer vários cargos de topo, o último como chefe da Comissão Económica para África. Dedica-se agora à “actividade puramente académica” (professor na Universidade da Cidade do Cabo), ao aconselhamento estratégico de dirigentes africanos (ajudou a elaborar o documento Agenda 2063 para a União Africana) e à divulgação de ideias, tendo lançado recentemente em inglês Africa in Transformation - Economic Development in the Age of Doubt. É um livro optimista sobre o desenvolvimento do continente africano através da industrialização.

