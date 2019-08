Portugal em grande... Lisboa na maior!

Aproximam-se a passos largos as eleições legislativas. Portugal encerra aqui o ciclo político que trouxe aos cidadãos a esperança que lhe faltava. Uma esperança concretizada com a eliminação dos condicionalismos e constrangimentos que herdamos da intervenção externa com uma coligação à cabeça ainda mais troikista que a própria troika. “Geringonça”, disseram eles!

Os tais carrascos que fariam vir aí o diabo. Mas que diabo, afinal o diabo não veio. Veio foi um pobre diabo que tomou conta do PSD, que fez com que o endiabrado menino guerreiro batesse com a porta, e que fez desaparecer o PSD, encerrando-o sobre si mesmo em lutas intestinas que não fazem nem bem a si, nem alternativa a Portugal. Enfim, enviou o PSD para o quinto dos infernos.

E enquanto se foram entretendo alegremente com lutas de posições em listas, golpes palacianos, saneamentos e guerras de faca e alguidar, o país vai crescendo, saindo do torpor em que se encontrava, recuperando rendimento, recuperando confiança, voltando a acreditar que afinal é possível ter boas-contas sem carregar sempre aos mesmos. Que é possível cumprir o défice, que atingimos sem ter que passar a vida a discuti-lo, sem ter ali justificação para todos os cortes nos direitos dos portugueses, ou como disse Jorge Sampaio, o PS conseguiu demonstrar finalmente que “há mais vida para além do défice”, e que vida!

O Partido Socialista de António Costa prepara-se para obter uma justa e merecida maioria absoluta. Não pode ser de outra maneira. Os portugueses reconhecem que foi a solução certa no momento preciso. Que não é propriamente o nosso destino comer e calar, sofrerem todos para benefício de alguns. O programa com que o PS se apresenta a eleições é muito claro: ninguém fica para trás. Não com este PS.

Por outro lado, mas em Lisboa, a guerra é outra. PS e Bloco, Bloco e PS. Mais parece uma ironia aos saudosos António Silva e Beatriz Costa. “... Aí chega chega, chega chega a minha agulha. Afasta afasta, afasta afasta o meu dedal...” Só que desta feita, em bom!

Se nos bons momentos do “chega chega a minha agulha” ao Bloco interessa integrar o governo da cidade, visto que de outra forma e em sufrágio seria um sabor dificilmente degustável, já nos considerados “oportunos” momentos, encena o “afasta afasta o meu dedal”. Lamentável a falta de coerência e integridade política por parte do Bloco de Esquerda na pseudo "geringonça” alfacinha.

Isto a propósito da saída de Manuel Salgado da vereação de Medina, sendo substituído por Ricardo Veludo, bem como a provável manutenção do cargo pelo primeiro, como presidente do conselho de administração da SRU. As imensas e extensas crónicas sobre a manutenção do cargo de Manuel Salgado, o “sai sem sair, estando liberto do escrutínio político como administrador da empresa municipal”, a “a saída que mais aparenta ser uma vereação a meias com Ricardo Veludo”, é de uma falta de respeito politica sobre os mais variados aspetos. Primeiro, porque Manuel Salgado é um homem que deixa a sua indelével marca na capital do país, o melhor vereador do Urbanismo na cidade de Lisboa no Portugal democrático, que muito trabalhou por uma Lisboa cosmopolita, acreditou e conseguiu transformar e devolver a cidade aos lisboetas, aberta à Europa e ao mundo.

Segundo, se Manuel Salgado representa tudo aquilo que o Bloco de Esquerda repudia, porque integrou o Bloco de Esquerda o executivo de Medina? Ou somos coerentes ou não somos coerentes. Terceiro, desvalorizar Ricardo Veludo na sua condição de Vereador do Urbanismo, indiciando que exercerá o cargo “a meias” com Salgado, é de uma deselegância e desrespeito pessoal inqualificáveis, que apenas são reveladoras de impreparação para a politica pública local.

Ao Bloco de Esquerda deixo uma recomendação à escala de Lisboa: Se governasse metade do que critica, a cidade estaria bem melhor. A energia que dispende numa caça ao homem e ainda às bruxas, seria muito melhor aproveitada no aperfeiçoamento e criação de ainda melhores condições nas politicas públicas incrementadas na cidade e ainda no mandato anterior, por Fernando Medina e pelos 24 presidentes de Juntas de Freguesia da cidade.

Uma última palavra de jubilo a uma Europa agora mais feminina. Pela primeira vez na história, uma mulher assume o cargo mais alto da Europa, na presidência da Comissão Europeia. A Europa passa a ser plenamente feminina, no género do nome é no género de quem a lidera, sem que se torne feminista. Ursula von der Leyen é médica, mulher e mãe de 7 filhos, e pode trazer à Europa algo que há muito lhe faltava... uma abordagem feminina, que junta ao pragmatismo a mansuetude própria da maternidade. Um político que seja verdadeiramente político, cuida dos cidadãos, e os cidadãos europeus anseiam por isso mesmo, que alguém cuide da nossa casa comum, com serenidade mas pulso firme, com humanismo mas determinação, com solidariedade mas ambição. Ninguém pode ficar para trás, e a fazer fé no seu discurso de eleição não ficará.

Todos estamos de parabéns, excepção feita ao Bloco, claro! Melhor ainda, só em Outubro com uma grande maioria absoluta do Partido Socialista e António Costa.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico