Bicicletas da Volta a Portugal mexem com mobilidade no Porto e em Gaia

As cidades do Porto e de Gaia acolhem este ano a etapa final da Volta a Portugal, e o regresso dos ciclistas às margens do Douro, 30 anos depois, levou os dois municípios a prepararem o terreno para uma enchente de espectadores, o que implicará o corte de várias ruas, no próximo domingo.

O curto contra-relógio de menos de 20 quilómetros, entre a zona Ribeirinha de Gaia e a principal praça do Porto, com passagem por pontos icónicos como a Torre dos Clérigos – onde só falta uma subida de primeira categoria, de bicicleta na mão, à dita – termina nos Aliados. E é possível que, a manter-se o actual andamento da prova, o FC Porto, clube que ali costuma festejar os seus títulos de futebol, acabe a fazer a festa também no ciclismo.

Ganhe ou não um atleta do principal clube da cidade, o W52-FC Porto, a festa estará, ainda assim, garantida, tal como aconteceu há 30 anos, em que o actual director da prova, Joaquim Gomes, chegou aos Aliados como vencedor​ . Mas para isso é preciso condicionar o acesso automóvel a todas as ruas por onde vai passar o pelotão e a algumas outras, nas imediações. Aliás, a Câmara do Porto, como noutros grandes eventos que atraem milhares de pessoas, decidiu cortar ao trânsito automóvel boa parte do centro histórico, com os condicionamentos à circulação e ao estacionamento a começarem, nalguns casos, às 22h do dia anterior, e a terminarem às 22h deste domingo.

O transporte público – metro e autocarros da STCP – será, garantidamente, a melhor forma de chegar a qualquer um dos locais por onde o pelotão da Volta vai passar. Na página da STCP alerta-se, no entanto, que há um conjunto de linhas, quer em Gaia, quer no Porto, que vão sofrer alterações de percurso. Entre elas estão o eléctrico 22 (suprimido no domingo), as linhas ZC, ZR, 205 e 400, com mexidas na rota, e as linhas 900 a 907 (Gaia), que verão o seu ponto de término alterado.

No Porto, o município disponibiliza diversas linhas e formas de apoio informativo, entre as quais o Serviço de Atendimento Telefónico do Gabinete do Munícipe 222 090 400 (de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h) e o Balcão de Atendimento Virtual, a par do Serviço de Atendimento Presencial (Praça do General Humberto Delgado, 266 - segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h). Como complemento, foram criadas duas linhas de apoio dedicadas: uma telefónica (936 780 184 - de 5 a 10 de Agosto, das 9h às 12h e das 14h às 18h e no dia 11 de Agosto entre as 7h e as 22h) e outra de correio electrónico ([email protected], que funciona de 5 a 12 de Agosto).