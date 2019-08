TAP baptiza aviões em homenagem a D. Maria I e Amélia Rey Colaço

Os mais recentes aviões a entrarem ao serviço da TAP foram baptizados com nomes de ilustres portuguesas. Na semana passada, foi homenageada a primeira reinante de Portugal, D. Maria I. Esta quinta-feira, um Airbus A320neo recebeu oficialmente o nome de Amélia Rey Colaço, a “rainha dos palcos” que por sinal reinou no Teatro Nacional D. Maria II.

O avião "D. Maria I”, que homenageia a monarca (1734-1816), filha primogénita de D. José I, começou logo a voar, tendo-se estreado na rota Lisboa-Toronto. O aparelho, um Airbus A330neo, fará voos de longo curso.

D. Maria I. (Giuseppe Troni - atribuído. 1785-1810. Palácio Nacional de Queluz/PSML) DR Uma jovem Amélia Rey Colaço ( Biblioteca de Arte / Art Library Fundação Calouste Gulbenkian Fotografia sem data. Produzida durante a actividade do Estúdio Mário Novais: 1933-1983.) DR Fotogaleria DR

Já a “rainha” do teatro Amélia Rey Colaço foi homenageada esta quinta-feira com o baptismo de um aparelho no hangar 6 da TAP. Rey Colaço (1898-1990) teve uma longa carreira nos palcos portugueses ao longo de quase todo o séc. XX e, por sinal, com a sua companhia, revolucionou o Teatro Nacional D. Maria II. Já nos últimos anos de vida voltaria à ribalta graças à televisão e à sua participação num clássico da comédia televisiva portuguesa, Gente Fina é Outra Coisa.

O avião “Amélia Rey Colaço” irá também realizar voos de longo curso e a cerimónia de baptismo contou, informa a TAP, com a “presença de familiares da homenageada e de tripulantes da companhia que estão ligados ao mundo da representação”.

São mais dois nomes da História e cultura portuguesas a cruzarem os céus em aparelhos da TAP, que este ano já homenageou figuras como Zé Pedro dos Xutos, o filósofo Agostinho da Silva ou o músico Carlos Paredes.