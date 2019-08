As Termas Romanas de São Pedro do Sul, fechadas há 70 anos, renasceram

Chamam-lhe a Piscina de D. Afonso Henriques, porque o rei ter-se-á aqui restabelecido. Mas também apenas Banho ou Caldas de Lafões. Conta com 2000 anos de história e há 70 anos que o monumento estava encerrado. Esta quarta-feira, após uma longa reabilitação, o complexo das ruínas romanas termais em São Pedro do Sul abriram-se ao público. O projecto envolveu um investimento de mais de 1,8 milhões de euros. “É a maior obra cultural a nível de toda a região centro, e quando falo em região centro é de Lisboa até ao Douro”, comentou, citado pela Lusa, o presidente da Câmara Municipal de São Pedro do Sul, Vítor Figueiredo.

"O que temos aqui é único a nível nacional, não existe mais nada parecido com isto”, sublinhou o autarca, acrescentando tratar-se de “um dos complexos termais de origem romana mais importantes e bem conservados dos existentes no país, com uma utilização contínua ao longo de 2000 anos”. Terá sido construído no século I d.C. E, entre as suas várias vidas mais recentes, chegou a servir para a instrução primária e depósito de materiais, recorda a autarquia em comunicado, “mas o descuido e progressivo abandono levou à sua rápida degradação, sobretudo ao desabamento provocado pelas cheias no Vouga em 1995”.

Foto DR/CM São Pedro do Sul

O complexo, monumento nacional, classificado desde 1938, já é visitável, tendo por agora entradas gratuitas. Perto do final do ano, altura em que já deverá ter sido inaugurado um centro interpretativo com “peças encontradas no decorrer da obra”, "há um compromisso para ter entradas pagas”, referiu.

Durante a intervenção, que começou no segundo trimestre de 2017, foram encontradas "uma série de peças como moedas, utensílios de barro, outro tipo de utensílios ligados à parte termal” e que, segundo o autarca, “estão devidamente catalogadas e inventariadas e guardadas”.

“É um tesouro nacional do ponto de vista arqueológico e histórico”, referiu a ministra da Cultura, Graça Fonseca, durante a cerimónia de inauguração do monumento reabilitado. A responsável sublinhou que o investimento “superior a 1,8 milhões de euros contou com financiamento privado e público, do município e do Governo, e com apoio da comunidade europeia”.

As termas “não são apenas um dos mais bem conservados complexos termais do nosso território. Elas testemunham 2000 anos de história, tanto a herança cultural da civilização romana, através dos seus mais reconhecidos hábitos, como a história da nossa nacionalidade”, referiu Graça Fonseca.

DR/CM São Pedro do Sul DR/CM São Pedro do Sul Fotogaleria DR/CM São Pedro do Sul

Entre os episódios registados no local está a estadia de “diversos monarcas que frequentaram e protegeram” as termas, salientou a ministra, nomeadamente Afonso Henriques, que deu o nome a uma das referências do monumento, a piscina, que frequentou após fractura sofrida na Batalha de Badajoz, em 1169, como se lembra na ficha do monumento no site da Direcção-Geral do Património Cultural.