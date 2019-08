Greve “ampla” e sem fim à vista justifica dimensão dos serviços mínimos

A extensão dos serviços mínimos decretados pelo Governo gerou críticas dos motoristas em protesto, mas não só. A própria federação do sector (Fectrans), que tem vindo a ser elogiada pelo Governo pela sua postura na negociação colectiva com os patrões (Antram), considerou tratarem-se de “serviços máximos” que podem constituir uma ameaça ao direito à greve vertido na Constituição. Para os especialistas de direito laboral ouvidos pelo PÚBLICO, a amplitude do protesto marcado para dia 12 e a sua natureza interminável justificam a acção do Governo.

