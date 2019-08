Interactivo: onde estão os 374 postos de combustíveis disponíveis no dia da greve?

O ministro do Ambiente decretou na segunda-feira, preventivamente, estado de emergência energética, no âmbito do pré-aviso de greve dos motoristas para a próxima segunda-feira, permitindo a constituição da rede de postos de abastecimento. Essa declaração permite a constituição da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA).

Continuar a ler