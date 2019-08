Governo faz ataque preventivo para esvaziar greve dos motoristas

Desta vez, o Governo não foi apanhado de surpresa pela paralisação do país e preparou-se ao longo de semanas para a greve que pode ser a maior nódoa no verão pré-eleitoral. E foi até ao mais pequeno detalhe para ter nas mãos todos os instrumentos legais para esvaziar a greve dos sindicatos independentes de motoristas de matérias perigosas e de mercadorias marcada a partir da próxima segunda-feira. Ontem foi dado mais um passo: foram decretados serviços mínimos “robustos”, que começam nos 50% e vão até aos 100%, e preparadas alternativas para transporte de mercadorias caso os serviços não sejam cumpridos. Mas para o quadro ficar completo, ainda hoje haverá mais novidades. Deverá ser conhecido o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre a legalidade desta greve e está preparada a declaração de crise energética, a ser aprovada a qualquer momento no caso de necessidade, para que várias medidas possam ser postas em prática.

