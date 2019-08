V. Guimarães já vê play-off da Liga Europa

O V. Guimarães venceu (0-3) esta quinta-feira os letões do Ventspils, na primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, tendo garantido, em Riga, uma vantagem decisiva para alcançar o play-off, que poderá reservar um duelo com os romenos do FCSB (ex-Steaua Bucareste) ou com os checos do Mladá Boleslav.

A formação portuguesa colocou-se em vantagem à passagem da primeira meia-hora de jogo, em lance de bola parada: com Davidson a concluir de cabeça e a confirmar a superioridade vitoriana. Pedro Rodrigues (50'), com um remate forte e colocado, e Joseph (80') estabeleceram o resultado que coloca a equipa vimaranense a um passo da fase de grupos da competição.

A deslocação a Riga acabou por ser bem menos problemática do que o jogo do Luxemburgo, frente ao Jeunesse Esch, decidido no último minuto, na eliminatória anterior. O Ventspils revelou grandes dificuldades para contrariar os argumentos do V. Guimarães, encontrando um inspirado Miguel Silva, que resolveu os lances mais complicados.