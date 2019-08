Será com uma vitória por 4-2 no bolso que o Sporting de Braga receberá o Brondby na segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a 15 de Agosto. Na Dinamarca, a equipa portuguesa esteve a perder, deu a volta ao marcador, consentiu o empate, mas acabou por garantir o triunfo, com dois golos a surgirem já no período de descontos.

