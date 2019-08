Inter de Milão oficializa Lukaku até 2024

O Inter Milão anunciou esta quinta-feira a contratação do internacional belga Romelu Lukaku, ao Manchester United, por um valor recorde. O avançado assinou um contrato válido até 2024.

“O Inter era o único clube que eu queria, porque o Inter não é para todos. Estou aqui para levar os ‘nerazzurri’ de volta ao topo”, afirmou o avançado em declarações ao site oficial do emblema transalpino, que conta com o português João Mário e com o ex-Vitória de Guimarães Dalbert.

Os relatos na imprensa referem que o Inter pagou 73 milhões de libras (79 milhões de euros), ultrapassando os 46 milhões investidos em 1999 para contratar Christian Vieri à Lazio. Lukaku é a nona contratação dos milaneses, que procuram quebrar a hegemonia da Juventus.

Em 2017, Lukaku trocou o Everton pelo Manchester United, tendo os “red devils” gastado cerca de 90 milhões de euros, mas, apesar dos 42 golos em 96 jogos, o belga nunca conseguiu impor o seu estilo de jogo com José Mourinho, nem com o actual técnico Ole Gunnar Solskjaer.

