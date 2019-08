Ana Catarina Nogueira ultrapassa mais uma ronda no Mijas Open

Ana Catarina Nogueira, jogando ao lado da espanhola Paula Josemaría, garantiu pelo quarto torneio consecutivo do World Padel Tour (WPT) um lugar entre as 16 melhores duplas do circuito internacional. A jogadora portuguesa ultrapassou sem grandes problemas, em dois sets, as uruguaias Andreína de los Santos e Manuela Drosdov, no Mijas Open, em Espanha.

Após terem afastado, na véspera, a espanhola Laia Bonilla e a argentina Celeste Paz, por 6-1 e 6-3, Ana Catarina Nogueira e Paula Josemaría repetiram o mesmo parcial, invertendo a ordem dos sets.

Contra Andreína de los Santos (n.º 69) e Manuela Drosdov (n.º 127), a primeira dupla 100% uruguaia a conseguir disputar o quadro principal de um torneio do WPT, Nogueira (n.º16) e Josemaría (n.º 19) ganharam por 6-3 e 6-1.

Garantida mais uma presença nos quartos-de-final do WPT, a jogadora do Porto vai defrontar na sexta-feira a difícil dupla hispano-argentina formada por María José Alayeto (n.º 4) e Delfina Senesi (n.º 11).

No quadro masculino, o excelente percurso de Miguel Oliveira foi travado por dois dos melhores jogadores mundiais: o brasileiro Pablo Lima, que há um ano era o n.º 1 mundial (é o actual 6.º do WPT), e o espanhol Alejandro Galán (n.º 5).

Sem surpresa, Lima e Galán confirmaram o favoritismo e afastaram, por 6-4 e 6-1, Miguel Oliveira e Christian Fuster, que conseguiram no Mijas Open a melhor participação do ano de um jogador masculino português no WPT.