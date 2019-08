Morreu um inclassificável, Jean-Pierre Mocky

Cineasta cínico, mas sobretudo romântico, que atravessou o cinema francês entre 1957 e 2017, com mais de 60 filmes de uma drôlerie tocante que o manteve lá em cima na nuvem dos “inclassificáveis”, Jean-Pierre Mocky morreu esta quinta-feira, anuncia a imprensa francesa citando informação da família à AFP. Tanto foi cineasta do “filme de domingo à tarde”, dirigindo vedetas como Bourvil, Michel Serrault ou Jean Poiret, como habitante da série B, e em todo esse espectro foi verdadeiramente o autor dos seus filmes: realizador, argumentista, actor e produtor. Um “franco-atirador”: foi assim baptizado na retrospectiva que a Cinemateca Francesa lhe dedicou em 2014.

“Jean-Pierre Mocky morreu em casa esta tarde, às 15 horas”, comunicou o genro, Jerôme Pierrat. E o filho, Stanislas Nordey, director do Théâtre National de Strasbourg, confirmaria o óbito. Nascido em Nice, em 1933, o seu verdadeiro nome era Jean-Pierre Mokiejewski.

Parente afastado da Nouvelle Vague, tendo começado a filmar na rua os jogos amorosos e sexuais da sua “tribo” com Les Dragueurs e Les Vierges (em 1959 e 1962, respectivamente, e ambos com Charles Aznavour), o que faz desses filmes documentos preciosos sobre os costumes numa Franca irrespirável (eram inícios já com uma selvajaria que o afastava de Godard e copains e o aproximava de alguns kamikazes italianos dessa era), deslocar-se-ia para o centro da indústria francesa (os esplêndidos divertimentos que são Un Drôle de Paroissien, de 1963, La Grande Lessive, de 1968, ou L'Etalon, de 1970, todos com Bourvil). Depois, porém, falariam mais alto a sua solidão, o sentido de irrisão e o romantismo algo fané. Nunca deixando, claro, de atirar às instituições, de “cheirar” os temas e as polémicas, da televisão à pena de morte, do sistema judiciário ao negócio da religião, sem nunca ceder aos protocolos do “filme de tema”, e, assim, continuando a filmar a França: Solo, de 1970, L’Albatros, de 1971, Le Piège à Cons, de 1979, com ele próprio, libertário e terminal, formam uma espécie de trilogia, “apanham” o país do pós-Maio de 1968 até ao final da presidência de Giscard D'Estaing e o início do “reinado” de Mitterrand.

Solo é um caso – no volume da Histoire du Cinéma Français dedicado à Idade Moderna, o seu autor, Jean-Michel Frodom, referencia-o como “único filme de grande público directamente consagrado ao Maio de 68 e suas sequelas de que foi capaz o cinema francês mantendo-se fiel ao seu espírito” –, é um exemplo jubilatório do cinema bricabraque de Mocky: começou, como muitos dos seus filmes, na rua, quando o cineasta ouviu num café de Paris, “no dia 10 de Maio” de 1968, uma conversa entre dois jovens sobre a ressaca, a revolução que ameaçava terminar, e por isso era preciso agir..., e desenvolve-se como um thriller americano, impondo um contra-mito como num western spaghetti italiano e cheirando o que vinha: o filme estrear-se-ia em Cannes em 1970 numa sessão à meia-noite que criou tumulto, por esses dias aprendia-se a dizer Baader-Meinhof...

Nasceu em Nice, foi pai pela primeira vez aos 13 anos e ao que sabia, porque segundo ele disse tinha desistido de contar, teria 17 filhos. Começou como figurante no cinema francês e, como muitos colegas compatriotas nesse final dos anos dos anos 50, como actor no cinema italiano (I Vinti, de Antonioni, Gli sbandati, de Franceso Maselli, como conde italiano incapaz de se libertar dos compromissos da família com o ocupante alemão, ou Senso, de Visconti...). Mas fartou-se do seu rosto: não tinha o que, segundo ele, um actor precisa (um rasgão, uma cicatriz, uma deformidade, dizia...), e por isso decidiu realizar filmes. Quando os realizou, chegou a comprar salas para os exibir os seus próprios filmes, casos do mítico Le Brady ou do L'Action Écoles, no Quartier Latin de Paris, que ele rebaptizou como Le Desperado.

Há este statement num filme de Jean-Pierre Mocky: “Prefiro ser eu próprio durante dez minutos do que outra pessoa durante toda uma vida.” Como ele próprio disse: “Não pertenci a capela alguma, a clube algum nem a esta ou àquela vaga.”