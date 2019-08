Fãs juntam-se para celebrar os 50 anos da fotografia dos Beatles na passadeira de Abbey Road

Passaram extactamente 50 anos, assinalados esta quinta-feira, dia 8 de Agosto, que os Beatles se deixaram fotografar numa passadeira como qualquer outra em Abbey Road, no bairro londrino de Camden, para a capa do disco com o mesmo nome da rua da cidade de Londres. Desde então, a passadeira tornou-se um marco turístico da cidade.

Foi em St John’s Wood, na zona norte de Londres, que John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney e George Harrison foram fotografados por Iain Macmillan. A sessão durou apenas dez minutos, mas mudaria para sempre esta zona residencial. Não deve existir uma passadeira tão imortalizada quanto esta, que até já foi reconhecida como património histórico nacional do Reino Unido.

Na imagem que é a capa do 11º álbum de estúdio estão os Beatles a atravessar a estrada na passadeira que fica em frente aos estúdios da editora da banda, a EMI. Para marcar a data, millhares de fãs juntaram-se em Abbey Road para recriar a famosa foto.