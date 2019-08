Truques e receitas de pastelaria? A chef Andreia Moutinho ensina

Apaixonada pela pastelaria em geral, Andreia Moutinho diz que sabe “fazer bolos e ensinar a fazê-los”. “Este é meu forte”, afirma, citada em comunicado. E, depois de muitos pedidos de amigos e clientes, teve a certeza do interesse pelo tema e criou um blogue onde pretende partilhar receitas fáceis de fazer, assim como dicas e truques para preparar pratos deliciosos e saudáveis.

No blogue, a pasteleira, proprietária do projecto Master Academy, para crianças dos seis aos 16 anos, irá partilhar novidades com uma periodicidade bissemanal, prometendo enquadrar as receitas com histórias. Actualmente, já é possível descobrir os segredos que compõem um Babá ao Rum, os sempre vistosos Macarrons ou um “divinal” Brioche.

Com mais de uma década de profissão, Andreia Moutinho acumula experiências internacionais, nomeadamente com Stephane Betmon, em Itália, e na prestigiada Maison Ladurée, Paris. Em Portugal, trabalhou no Hotel Myriad (com Eric Kayser) e no restaurante Belcanto (com José Avillez)​. Actualmente é professora nas escolas de Hotelaria e Turismo de Lisboa e do Oeste, na Associação Cozinheiros Profissionais de Portugal e na Universidade Europeia.