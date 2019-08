O maior papagaio de sempre (que viveu há 19 milhões de anos) tinha quase um metro de altura

O maior papagaio do mundo, com quase um metro de altura e sete quilos de peso, viveu há 19 milhões de anos num sítio que corresponde actualmente à Nova Zelândia, onde foram descobertos fósseis da ave.

Os resultados do estudo dos fósseis, feito este ano por uma equipa de paleontólogos da Austrália e da Nova Zelândia, foram publicados esta terça-feira pela revista britânica Biology Letters, editada pela Royal Society.

O papagaio recebeu o nome de Heracles inexpectatus, numa referência ao deus-herói da mitologia grega Héracles (Hércules, na mitologia romana), conhecido pela sua força física e bravura, e à descoberta inesperada da ave, a partir de ossos de uma pata encontrados em 2008 perto da cidade de Saint Bathans, na Ilha do Sul da Nova Zelândia.

“Há 20 anos que estamos a escavar estes depósitos de fósseis e todos os anos surgem novas aves e outros animais. O Heracles é a ave mais espectacular que encontrámos, mas sem dúvida de que muitas outras espécies ainda mais inesperadas estão por descobrir neste depósito tão interessante”, diz em comunicado um dos autores da descoberta, Trevor Worthy, do Laboratório de Paleontologia da Universidade de Flinders (Austrália).

Foto Tamanho do papagaio gigante em comparação com o de uma pessoa e de uma pêga-rabuda Paul Scofield/Museu de Canterbury

O papagaio gigante provavelmente não voava e comia sobretudo plantas, muito embora as dimensões do seu bico possam antever que pudesse alimentar-se de outras coisas, inclusivamente de aves mais pequenas. O seu habitat era uma floresta rica em muitas espécies de palmeiras e louros. “Como o maior papagaio de sempre, sem dúvida com um enorme bico capaz de quebrar tudo o que gostasse, o Heracles bem podia jantar tanto comida mais convencional como talvez até outros papagaios”, acrescenta Mike Archer, da Universidade de Nova Gales do Sul, em Sydney (Austrália).

O Heracles tinha perto de duas vezes o tamanho do papagaio-mocho, uma espécie de ave endémica da Nova Zelândia criticamente ameaçada de extinção e que era considerada até agora o maior papagaio conhecido do mundo.

A jazida onde foram encontrados os vestígios do papagaio gigante – conhecida por albergar fósseis de aves da época geológica do Mioceno, entre cerca de 24 milhões de anos e cinco milhões de anos – é considerada a única janela para o habitat de animais que viveram na actual Nova Zelândia desde que os dinossauros se extinguiram da Terra há 65 milhões de anos.

A Nova Zelândia é conhecida pelas suas aves não voadoras com dimensões imponentes, como o moa, parecida com as avestruzes, chegando a medir 3,6 metros de altura, e que desapareceu no final do século XVIII. “Mas até agora ninguém tinha encontrado um papagaio gigante extinto”, sublinha ainda Trevor Worthy.