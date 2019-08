Alerta global: a Terra não aguenta mais uso e abuso dos solos

A Terra já está sob uma crescente pressão humana e as alterações climáticas estão a aumentar ainda mais essa pressão. Esta pode parecer uma constatação óbvia mas, desta vez, os especialistas do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU oferecem uma série de dados, argumentos, previsões e até possíveis soluções para evitar o desastre. Está tudo no relatório sobre Alterações Climáticas e Solo que foi apresentado esta quinta-feira de manhã em Genebra. O importante documento mostra como o insustentável peso do homem na Terra é um problema que só pode ser resolvido pelo homem, com mudanças e adaptações e, sobretudo, com a redução de emissões de gases com efeito de estufa. “Sustentabilidade” ainda é a palavra-chave para um futuro melhor.

