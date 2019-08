Joana Portugal Pereira: “Assusta-me a inércia dos decisores políticos e cidadãos”

Joana Portugal Pereira esteve envolvida na coordenação científica do relatório do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) sobre o uso dos solos, divulgado esta quinta-feira. A cientista portuguesa que trabalha no Imperial College, em Londres, está entre os autores do capítulo dedicado à segurança alimentar e avisa que é preciso ter cuidado com os exageros e posições radicais. E esclarece: o IPCC não disse, nem poderia dizer, às pessoas para deixarem de comer carne. Há problemas, mas há também soluções, diz a optimista investigadora que admite, no entanto, que “será mais desafiante no futuro garantirmos a segurança alimentar”.

