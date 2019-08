Twitter usou sem consentimento dados dos utilizadores para fins publicitários

O Twitter informou ter usado inadvertidamente dados de alguns utilizadores para fins publicitários, o que implicou partilhá-los com outras empresas, mesmo quando não tinha sido dado consentimento para que a informação fosse usada.

Num texto publicado no site da rede social, o Twitter especifica que os dados foram partilhados desde Maio de 2018 e até que o problema foi resolvido, nesta segunda-feira.

A empresa explicou haver duas situações que afectaram a privacidade dos utilizadores. Num dos casos, o Twitter partilhou com anunciantes e com empresas de medição os dados de utilizadores que tinham visto ou interagido com anúncios na aplicação móvel. Isto poderá ter incluído informação como o país do utilizador, de que forma este interagiu com o anúncio e o anúncio em causa. Na outra situação, que teve início em Setembro de 2018, o Twitter diz que pode ter mostrado anúncios com base no dispositivo que os utilizadores tinham, mesmo que estes tivessem optado por não partilhar essa informação. Neste caso, a rede social ressalvou que os dados não saíram da empresa e que não esteve em causa informação como emails ou palavras-passe.

“No Twitter, queremos dar-vos controlo sobre os vossos dados, incluindo sobre quando partilhamos esses dados. É claro, essas opções só são boas se seguirmos as escolhas que vocês fizerem e recentemente encontrámos problemas, fazendo com que as definições escolhidas possam não ter funcionado como pretendido”, escreveu a empresa. “Ainda estamos a fazer a nossa investigação para determinar quem possa ter sido afectado e se descobrirmos mais informação que seja útil, vamos partilhá-la.”

No segundo trimestre deste ano, o Twitter tinha 126 milhões de utilizadores diários capazes de representar receitas para a empresa. É uma métrica que não representa a totalidade dos utilizadores, mas que a rede social passou a privilegiar nas suas demonstrações de resultados. A empresa facturou cerca de três mil milhões de dólares, mais 25% do que nos mesmos meses de 2018. A publicidade foi responsável por 2,6 mil milhões de dólares de receitas.

O Twitter pediu ainda desculpas aos utilizadores: “Vocês confiam em nós para cumprirmos as vossas escolhas e aqui falhámos. Lamentos que isto tenha acontecido e estamos a tomar medidas para assegurar que não repetimos um erro deste género.”