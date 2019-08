O CDS quer que universidades e politécnicos abram vagas especiais para quem não entrou no curso que queria. A condição é que quem ocupar estas vagas paga o valor real das propinas, entre 3000 e 12.500 euros. A consequência é que quem beneficiará destas vagas serão as famílias com bastantes posses financeiras.

