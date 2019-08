Um quarto do mundo em escassez de água “extremamente elevada”. Portugal em risco

Cerca de 17 países, que abrigam um quarto da população mundial, enfrentam uma escassez de água “extremamente elevada”, de acordo com o relatório do Instituto Mundial de Recursos, publicado nesta terça-feira. A maior parte destes países está no Médio Oriente ou no Norte de África, como o Qatar, Irão, Índia ou Botswana. Portugal encontra-se no 41.º lugar, com um nível de escassez de água elevado.

Nestes 17 países, a agricultura, indústrias e municípios utilizam mais de 80% das águas superficiais e subterrâneas disponíveis num ano médio – não permitindo que esta água seja economizada para os períodos de seca. Por exemplo, no ano passado, a Cidade do Cabo, na África do Sul, teve um grave período de escassez de água, registando-se quase o “Dia Zero” – em que as reservas de água são tão baixas que a água municipal é praticamente desligada.

Foto www.wri.org

Também em Chennai, na Índia, as reservas hídricas estão praticamente secas, o que faz com que a agricultura e as indústrias dependam cada vez mais das águas subterrâneas, segundo o relatório do Instituto Mundial de Recursos. No Paquistão, a agricultura está a esgotar igualmente o recurso às águas subterrâneas para o cultivo de algodão ou arroz.

A directora do programa global de água do Instituto Mundial de Recursos, Betsy Otto, diz ao New York Times que é “provável” existir mais Dias Zero no futuro, principalmente devido às alterações climáticas. Isto é, à medida que a chuva se torna mais escassa, o fornecimento de água torna-se menos estável. Ao mesmo tempo, como os dias se estão a tornar mais quentes – há 26 anos que a temperatura não subia tanto em Nova Deli, em que os termómetros chegaram aos 48 graus Celsius no dia 10 de Junho –, também a procura de água aumenta.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Portugal em risco elevado

Além dos 17 países em risco “extremamente elevado”, há outros 27 países que enfrentam um risco “elevado” de escassez. É o caso de Portugal, Espanha, Chile, Bélgica ou Itália. Nestes países, são utilizados mais de 40% dos recursos hídricos disponíveis.

Este ano, Portugal continental chegou ao final de Março numa situação de seca meteorológica. Mais de metade do território do continente está em seca moderada e 5% em seca severa, anunciou o ministro da Agricultura.