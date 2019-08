Hospital de Faro vai abrir inquérito à transferência da grávida cujo bebé morreu

Ana Paula Gonçalves, presidente do Conselho de Administração do Hospital de Faro disse ao PÚBLICO que o hospital decidiu abrir um inquérito para averiguar o que se passou no caso da grávida transferida para o Amadora-Sintra cujo bebé veio depois a morrer. A mulher, grávida e com 32 semanas de gestação, foi transferida do Hospital de Faro pelas 19h30, depois de dar entrada a meio da tarde.

Ao PÚBLICO, fonte do hospital do Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) — o hospital para onde esta grávida foi transferida (a 290 quilómetros de Faro) — garantiu que a mulher foi prontamente assistida. “A utente foi informada da complexidade da situação clínica pelos profissionais de saúde e envolvida nas decisões tomadas. Apesar de todos os esforços, a gravidade da situação clínica determinou o falecimento do recém-nascido, facto que lamentamos profundamente”, lê-se na resposta do Amadora-Sintra enviada à Lusa.

De acordo com os dados clínicos disponíveis, a equipa “fez aquilo que tinha de ser feito”, diz ao PÚBLICO fonte do hospital de Faro, que não quis avançar mais detalhes.

Para já, as razões da transferência não são claras, mas o PÚBLICO apurou que não existiam incubadoras livres no hospital de Faro, já que as onze incubadoras que existem naquela unidade hospitalar estavam todas ocupadas.

À Lusa, o Ministério da Saúde afirma que “tem estado a acompanhar a situação e teve conhecimento, junto dos hospitais, de que foram seguidos todos os procedimentos de cuidados de saúde adequados”, acrescentando que “lamenta profundamente o falecimento do bebé”. No entanto, também não esclarece se será ou não aberto um inquérito ou investigação a esta situação.

O bastonário da Ordem dos Médicos pede que seja “investigado totalmente” o caso do recém-nascido que morreu depois de a mãe grávida ter sido transferida do Algarve para o Amadora-Sintra. Em declarações à agência Lusa, o bastonário Miguel Guimarães disse desconhecer em pormenor o caso, mas lembra que a transferência constante de grávidas entre instituições pode “comportar risco”.

“As autoridades competentes têm de fazer uma investigação, a situação deve ser investigada totalmente pelas instituições com capacidade inspectiva e provavelmente pelo Ministério Público”, afirmou Miguel Guimarães.

O bastonário entende que, caso a transferência da grávida se tenha ficado a dever a falta de meios no Algarve para fazer o parto, “o Ministério da Saúde terá uma responsabilidade sobre isso”.

O bastonário sublinha que a insuficiência de meios humanos nas maternidades do sul do país, incluindo a região de Lisboa, foi “várias vezes denunciada” pela Ordem e entende que a constante “circulação de grávidas por falta de condições adequadas” dos serviços pode trazer riscos e ter “consequências indesejadas”.

Miguel Guimarães frisa que desconhece ainda as causas que levaram à transferência da grávida de Faro para Lisboa e recorda que o desfecho do caso, o falecimento do recém-nascido, poderia ter sucedido igualmente no Algarve.

O caso já teve reacções políticas. “A grávida ficou várias horas à espera de ambulância, o serviço não tem espaço nem incubadoras suficientes, é tudo mau de mais para ser verdade. Assim, têm que se transferir grávidas para muito longe, o que em casos destes aumenta exponencialmente os riscos para grávidas e bebés. Várias pessoas, nas quais me incluo, têm alertado para isto. O Governo nada fez”, denuncia Cristóvão Norte, deputado do PSD, numa nota enviada ao PÚBLICO.

Para o deputado, “o Algarve sofre uma hemorragia na saúde, que não é nova mas que se agrava, não estanca”. “Estes episódios são cada vez mais comuns, um inaceitável novo normal, que não é pior porque há muitos profissionais que se empenham de forma extraordinária”, afirma.

O PÚBLICO contactou o Ministério da Saúde para obter mais esclarecimentos, mas continua a aguardar resposta.